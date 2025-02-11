Paşinyan'dan Ayetullah Hamanei'ye tebrik mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İslam Devrimi’nin zaferinin 46. yıl dönümü dolayısıyla İran İslam Devirmi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a ayrı ayrı kutlama mesajı gönderdi.

Paşinyan, İran halkını ve liderliğini bu önemli gün vesilesiyle tebrik ederek, Ermenistan’ın İran ile ilişkilerinin sürekli gelişimini önemsediğini vurguladı. İki ülke arasındaki iş birliğinin derinleşmesi ve yeni stratejik iş birliklerinin oluşturulmasının, hem ülkeler arası dostluğu güçlendireceğine hem de bölgesel istikrara katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Başbakan Paşinyan, Ayetullah Hamanei'ye hitaben, "Sizin aktif desteğinizle iş birliğimizin tüm alanlarda daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda ise Paşinyan, Ermenistan-İran dostluğunun karşılıklı güven, saygı ve yapıcı diyaloğa dayandığını ifade etti. İkili ilişkiler ve bölgesel konular üzerine gerçekleştirdikleri görüşmeleri hatırlatarak, bu iş birliğinin yeni bir seviyeye taşınacağına olan güvenini dile getirdi. Paşinyan ayrıca, Pezeşkiyan’a verimli çalışmalar, İran halkına ise barış ve refah temennisinde bulundu.