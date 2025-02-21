Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD'ye göçmen tepkisi

TRT Haber'e göre, basın mensuplarına konuşan Maduro, Guantanamo Körfezi'ne götürülen Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri gönderilmesini talep etti.

Maduro, "Göçmenlerimiz suçlu değil, kötü insanlar değil. Yaptırımlar nedeniyle göç etmek zorunda kaldılar. Onlar iyi insanlar, çalışan insanlar ve Venezuela onlara kucak açıyor." dedi.

Venezuela devlet hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçaklarla bir grup Venezuelalının ülkeye getirileceğini belirten Maduro, bu süreçte kendileriyle işbirliği yapan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'ya da teşekkür etti.

"Vatana Dönüş Planı" kapsamında şimdiye kadar 900 binden fazla Venezuelalının ülkesine döndüğünü aktaran Maduro, "Hala bir milyondan fazla Venezuelalı yurt dışında ve çoğu geri dönmek istiyor. Onlara şunu söyledim; 'Faşizmin sahte vaatlerine kanmayın.' Bu insanların geri dönmesini garanti eden biziz, çünkü Bolivarcı Devrim olarak onları tüm kalbimizle seviyoruz." ifadelerini kullandı.