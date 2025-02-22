Trump "Gazze planı"ndan geri adım attı; Zorla kabul ettirmem

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ve Ürdün’ün Gazze ile ilgili planına destek vermemesinden dolayı şaşkınlık duyduğunu belirterek, "Bu iyi bir plan, ancak kimseye zorla kabul ettirmem" dedi.

Mısır ve Ürdün’ün tavrı Trump’ı şaşırttı

El Cezire'ye göre Trump, ABD'nin her yıl Mısır ve Ürdün'e milyarlarca dolar yardım sağladığını hatırlatarak, "Bu ülkelerin Gazze planımı desteklememesi beni şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin stratejik konumuna dikkat çeken Trump "Neden İsrail burayı bıraktı, anlamıyorum. Gazze şu anda yaşanabilir bir yer değil. Eğer bölge halkına seçim şansı verilirse, burayı terk edeceklerdir" diye kaydetti.

"Gazze'yi ABD kontrol edecek, Hamas olmayacak"

Trump, planının temel hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Planıma göre ABD Gazze'yi kontrol edecek, Hamas burada olmayacak ve biz bölgenin kalkınmasını sağlayacağız".

Bebek Bibas ailesi ve esirler konusu

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın elinde ölen Bibas ailesinin iki küçük çocuğunun akıbeti nedeniyle öfkeli olduğunu dile getiren Trump, "Haklı olarak öfkeli. Serbest bırakılan bazı esirlerin durumu çok kötüydü, sanki Nazi Almanyası'ndaki çalışma kamplarından çıkmış gibiydiler" açıklamasını yaptı.

Trump: Anketlerde popülerim

Açıklamalarının sonunda Trump, anketlerde yüksek bir popülariteye sahip olduğunu iddia ederek, "Halk desteğim oldukça fazla" şeklinde konuştu.

