Erakçi: İsrail'in nükleer silahları "küresel tehdit"

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşma yaptı.

Nükleer silahların ciddi tehdidi ile insanlık ve çevre için yıkıcı sonuçları konusunda endişe duyduğunu dile getiren Erakçi, nükleer silahsızlanma konusunun BM ve uluslararası toplumun önceliğinde yer alması gerektiğini belirterek, nükleer silahlar konusunda kapsamlı bir sözleşmenin imzalanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Erakçi, bölgedeki krizlere değinerek, jeopolitik gerginliklere rağmen silahlı çatışmaların yayılmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

Siyonist İsrail'in Gazze'de işlediği sivil katiamlara değinen Erakçi, ''Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılar, bu bölgenin yerle bir olmasına ve çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 46 binden fazla insanın katledilmesine yol açtı.'' dedi.

''İsrail'in nükleer silahları küresel tehdittir''

"İsrail, nükleer silahların kontrolüyle ilgili herhangi bir uluslararası sözleşme veya kuruluşun üyesi olmaksızın, denetlenmeden nükleer programlarını özgürce sürdürmektedir" diyen Irakçi, İsrail rejiminin nükleer silahlarının küresel güvenlik için ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini belirtti.

ABD ve İsrail'in askeri silah faaliyetleri üzerinde herhangi bir denetim olmadığını ifade eden Erakçi, nükleer silah kontrol anlaşmalarının eski rolünü kaybettiğini söyledi.

Nükleer silahların yayılması ve geliştirilmesi tehlikesine atıfta bulunan Erakçi, nükleer güçler de dahil olmak üzere BM'ye üye tüm ülkelerin NPT'ye uyması gerektiğini vurguladı.

Abbas Erakçi İran'ın nükleer programı hakkında, şunları kaydetti:

"İran barışçıl nükleer faaliyetlerini her zaman uluslararası denetim altında ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesinde yürütmüştür.

İran, bu faaliyetlerin güvenliğini sağlamak için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişleriyle tam olarak işbirliği yapıyor.''