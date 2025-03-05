İran ve Rusya arasında havacılık işbirliği genişliyor

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Hüseyin Purferzane, bir heyetin başında Rusya'ya yaptığı ziyarette Rusya Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkan Yardımcısı ile bir araya gelerek havacılık ve uçuş standartları konularında görüşmelerde bulundu.

İran ve Rusya Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinin de katıldığı iki saatlik toplantıda, geçtiğimiz Aralık ayında imzalanan uçuş yeterliliği mutabakatının bir anlaşmaya dönüştürülmesi sürecinin takip edilmesine karar verildi. Ayrıca, bu işbirliğinin daha üst seviyelere taşınması için gerekli planlamaların yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, uçuş yeterliliği konularının Rusya Havacılık Ulaştırma Bakan Yardımcısı aracılığıyla takip edilmesi ve mevcut mutabakatın daha yüksek nitelik ve uygulanabilirlik seviyesine çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Uluslararası havacılık platformlarında karşılıklı destekleyici politikaların benimsenmesi ve taraflar arasındaki standartların uyumlu hale getirilmesi gibi konular da toplantıda ele alındı.