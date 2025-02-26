İran'da "Rus Evi" açılıyor

Tahran'da bulunan Rus heyetinin katılımıyla, Yurtdışındaki İranlılara Danışmanlık Hizmetleri Merkezi ile Rusya Federal Devlet Ajansı heyeti arasında bir hukuki işbirliği anlaşması imzalandı.

Rusya Federal Devlet İşbirliği Ajansı Başkan Danışmanı Aleksandr Shpilenko, İran'da Rus Evi'nin açılması için ön anlaşmaların yapıldığını vurgulayarak, "Yakında Tahran'da 'Rus Evi'nin açılışına tanık olacağız ve şu an için temsilcimiz Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği'nde bulunuyor." dedi.

Aleksandr Shpilenko ayrıca, Rus kültürünü diğer ülkelere empoze etme gibi bir amaçlarının olmadığını belirterek, sadece Rusya’nın potansiyelini ilişkide bulundukları ülkelere tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Rus Evi tarafından Rusya'nın turistik ve tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla "Yeni Nesil" adlı bir programın yürütüldüğünü belirten Aleksandr Shpilenko, şu anda Rusya'da yaşayan İran vatandaşlarına özel hukuki hizmetler sunulduğunu ve bu hizmetlerin Rusya’da burslu eğitim gören İranlı öğrencilere de sağlandığını sözlerine ekledi.