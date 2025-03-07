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7 Mar 2025 13:50

İşte İlam yöresine ait şelkine ekmeğinin hazırlanma serüveni

İşte İlam yöresine ait şelkine ekmeğinin hazırlanma serüveni

Bu videoda İran'ın İlam eyaleti halkının meşhur şelkine ekmeğinin hazırlanma serüvenini izleyebilirsiniz.

indir 43 MB

News ID 1925054

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