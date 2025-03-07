https://tr.mehrnews.com/news/1925054/ 7 Mar 2025 13:50 News ID 1925054 Video Video 7 Mar 2025 13:50 İşte İlam yöresine ait şelkine ekmeğinin hazırlanma serüveni Bu videoda İran'ın İlam eyaleti halkının meşhur şelkine ekmeğinin hazırlanma serüvenini izleyebilirsiniz. indir 43 MB News ID 1925054 کپی شد İlgili haberler Halim: İran mutfağının doyurucu ve geleneksel yemeği İran’da Ramazan: Geleneklerin ve maneviyatın buluştuğu ay İran’da İftar ve Sahur geleneği Ramazan ayında İran’ın lezzet yolculuğu Ekler Video video görüntüleri ekmek ilam yöresel yemekler iran mutfağı
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