ABD Suriye'deki azınlıklara yönelik katliamları kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, aralarında yabancı cihatçıların da bulunduğu radikal teröristleri kınamaktadır." dedi.

Rubio, "ABD, Suriye'nin Hıristiyan, Dürzi, Alevi ve Kürt toplulukları da dâhil olmak üzere dini ve etnik azınlıklarının yanındadır ve mağdurlara ve ailelerine başsağlığı dilemektedir." diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Rubio, "Suriye'nin geçici makamları, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerinden hesap sormalıdır" diye belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin cumartesi günü yaptığı bir açıklamaya göre perşembe gününden bu yana Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde en az 745 Alevi sivil katledildi. Gerçek bilançonun çok daha ağır olduğu tahmin ediliyor.