Suriye’de son günlerde artan katliamlar, ülkenin parçalanmasına yönelik önceden planlanmış bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

El-Malumeh haber sitesi, Suriye’nin son günlerde Ebu Muhammed el-Colani liderliğindeki terörist unsurlar tarafından organize edilen sistematik katliamlara sahne olduğunu bildirdi. Bu saldırıların amacının ülkeyi birkaç özerk bölgeye bölmek olduğu belirtiliyor.

Güvenlik uzmanı Haysem el-Hazali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in desteğiyle Suriye’de mezhep çatışmalarını körükleyerek bölme planı yürütüldüğünü öne sürdü. İsrail’in, Suriye’yi beş ayrı bölgeye ayırmak istediğini belirten el-Hazali, Culani’nin bu süreçte Kürtler, Dürziler ve Aleviler gibi çeşitli toplumsal grupları hedef aldığını dile getirdi.

El-Hazali ayrıca, Batılı istihbarat servisleri ve İsrail’in bu katliamlara destek verdiğini, çünkü bu durumun Suriye’yi daha da zayıflattığını vurguladı. Uzman, önümüzdeki süreçte teröristleri desteklemek amacıyla yabancı güçlerin Suriye’ye daha fazla müdahalede bulunabileceğini ifade etti.