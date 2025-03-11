İran, Rusya ve Çin'in ortak atbikatına Trump'tan ilk tepki

Rusya, Çin ve İran gemileri, Ortadoğu'nun en önemli su yollarından biri olarak kabul edilen İran'ın Çabahar Limanı kıyısında deniz tatbikatına başladı.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Güvenlik Kuşağı 2025 isimli tatbikatın "askerî güveni ve pragmatik iş birliğini güçlendirmeyi" amaçladığı aktarıldı.

Tatbikata ayrıca, Azerbaycan, Güney Afrika, Umman, Kazakistan, Pakistan, Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Sri Lanka'dan gözlemcilerin katılacağı belirtildi.

Öte yandan söz konusu tatbikat, 2019’dan bu yana İran, Rusya ve Çin tarafından düzenlenen beşinci ortak deniz tatbikatı olma özelliğini taşıyor.

CNN International’a göre analistler, bu tatbikatları Çin, Rusya ve İran’ın ABD’nin küresel etkisini dengelemeye ve Batı liderliğindeki dünya düzenine meydan okumaya yönelik stratejik işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Trump'tan ilk tepki: Endişeli değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Florida'dan Washington'a dönerken başkanlık uçağında bir gazetecinin, İran, Rusya ve Çin arasındaki bu ortak tatbikat konusunda endişeli olup olmadığı sorusuna yanıt olarak, "Hayır. Hiç de değil. Çünkü biz hepsinden daha güçlüyüz" dedi.

Trump, "Ben (ABD ordusunu) yeniden inşa ettim. Maalesef Biden bu konuda hiçbir şey yapmadı ama ben orduyu yeniden inşa ettim" diye ekledi.