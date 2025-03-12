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12 Mar 2025 14:00

İranlı komutandan "2025 Deniz Güvenlik Kemeri" tatbikatı yorumu

İranlı komutandan "2025 Deniz Güvenlik Kemeri" tatbikatı yorumu

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, İran’ın son deniz tatbikatının amacının bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Al Cezire kanalına verdiği röportajda, İran, Rusya ve Çin’in ortaklaşa düzenlediği "2025 Deniz Güvenlik Kemeri" tatbikatının amacının bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.

Komutan açıklamasında, “Bölgedeki her türlü güvensizlik ve istikrarsızlık, dünya ekonomisini etkiler. Biz, deneyimlerimizi bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazırız.” dedi.

Amiral İrani ayrıca, “Bölge artık geçmişte olduğu gibi değil ve bölge ülkeleri kendi güvenliklerini sağlayabilirler. Düşmanlarımız bölgeye bakış açılarını değiştirmeli ve halklara saygı göstermelidir.” ifadesinde bulundu.

İranlı komutan son olarak, “Düşmanlara mesajımız şudur: Biz asla yalnızlaşmayacağız ve hiçbir zaman tecrit edilmeyi kabul etmeyeceğiz. Aldığımız tüm tedbirler, uluslararası hukuka uygundur, özellikle de bölgedeki mevcut gelişmeler ışığında.” şeklinde konuştu.

News ID 1925190

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