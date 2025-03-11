Pablo Picasso'nun eserleri Tahran'da sergilendi

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 60 eseri Tahran Çağdaş Sanat Müzesi'nde sergilendi.

''Picasso Tahran'da'' adlı serginin açılış törenine İspanya'nın Tahran Büyükelçisi de katıldı.

İspanyol ressam Pablo Picasso, eserleri ile sanat tarihinde en önemli ressamlarından biri olarak kabul ediliyor. İspanyol ünlü kübist ressam ortaya koyduğu eserler ile 20. yüzyıl sanatının ünlü isimlerindendir.

Tahran Çağdaş Sanat Müzesi, Tahran'da 1977'de açılan ve değerli Batı modern sanat koleksiyonuna sahip bir müzedir.