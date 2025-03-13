Eylül 2025'te kanlı ay İran'dan görülecek

İran Amatör Astronomi Derneği Komite Sözcüsü Kazem Kokerem, 13-14 Mart 2025’te gerçekleşecek “Kanlı Ay” olarak da bilinen tam ay tutulmasının İran’dan izlenemeyeceğini açıkladı.

Kokerem yaptığı açıklamada, bu tutulmanın tam ay tutulması olacağını ve Amerika kıtasından tamamen izlenebileceğini belirtti. Avrupa’daki gözlemciler ise

Ay’ın tutulma sırasında batması nedeniyle sadece bir kısmını görebilecek. Doğu Asya’da ise Ay, tutulmuş halde doğacak.

Ancak Batı Asya’da, özellikle de İran’da bu gökyüzü olayı hiçbir aşamada görülemeyecek.

Kokerem ayrıca bir sonraki ay tutulmasına da değinerek, 6 Eylül 2025'te meydana gelecek tutulmanın İran’dan tüm evreleriyle gözlemlenebileceğini söyledi.

Bu tutulmanın en iyi izlenebileceği bölgenin Batı Asya olacağını, buna karşılık Amerika kıtasından görülemeyeceğini belirtti.