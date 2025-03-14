Hamas: mevcut ateşkes anlaşmasına bağlıyız

El-Cezire'nin aktardığına göre, Hamas sözcüsü Hazım Kasım, bugün Gazze'de geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik çabalar hakkındaki medya raporlarına yanıt olarak, grubun mevcut anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı.

Kasım, "Daha önce üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlıyız ve anlaşmanın ikinci aşamasına doğru ilerliyoruz." dedi.

Bu açıklamalar, Siyonist medya organlarının, ABD'nin daha fazla Siyonist esirin serbest bırakılması karşılığında ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının geçici olarak uzatılmasını amaçlayan bir anlaşmanın parçası olarak gündemde olduğunu bildirmesiyle aynı zamana denk geliyor. Ancak Kasım, Hamas'ın savaşa kalıcı bir son verilmesini ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini talep ettiğini vurguladı. İsrail, ateşkes anlaşmasının insani taahhütlerini yerine getirmedi.

Hamas sözcüsü şunları ekledi: "Savaşa geri dönmek istemiyoruz, ancak işgal rejimi saldırılarına yeniden başlarsa, halkımızı savunmaktan başka çaremiz kalmayacak."

Bu açıklamalar, taraflar arasında ateşkesin geleceği konusundaki görüş ayrılıklarını ortaya koyuyor. İsrail ve ABD geçici bir ateşkes uzatılmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını isterken, Hamas çatışmalara kalıcı bir son verilmesini ve Siyonist askerlerin Gazze'den tamamen çekilmesini talep ediyor.

Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakereler, Gazze krizine kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyor, ancak şu ana kadar kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.