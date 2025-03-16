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16 Mar 2025 11:02

Adem Amca ve Yaren'in hasreti sona erdi! (+Video)

Adem Amca ve Yaren'in hasreti sona erdi! (+Video)

Bursa’nın Karacabey ilçesinde her yıl merakla beklenen leyleklerin kavuşma anı gerçekleşti. Yaren leylek, Nazlı ile birlikte eski Karaağaç köyündeki yuvasına döndü.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde her yıl baharın müjdecisi olan Yaren leylek, bu yıl da yuvasına döndü. Adem Amca olarak bilinen balıkçı Adem Yılmaz ile 14 yıldır süren dostluğu, yine duygusal anlara sahne oldu.

Yaren’in gelişiyle birlikte gözler hemen Nazl leyleke çevrildi. Nazlı'nın Yaren’den bir gün önce yuvaya gelmesi, kısa süreli bir endişeye yol açsa da leyleklerin buluşması büyük sevinçle karşılandı.

Yaren ve Nazlı, Eski Karaağaç köyündeki yuvalarında izlenmeye devam ederken, bu anlar “yarenleylek.com” adresi üzerinden 24 saat canlı olarak takip edilebiliyor.

News ID 1925290

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