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4 Şub 2025 15:59

Tabiat Köprüsü, Dünya Kanser Günü’nde ışıklandırılacak

Tabiat Köprüsü, Dünya Kanser Günü’nde ışıklandırılacak

İran'ın en büyük araçsız köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser hastalarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla renk değiştirerek farkındalık yaratacak.

İran'ın en büyük araçsız Tabiat köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser hastalarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla özel aydınlatmayla renklendirilecek.

Dünya Kanser Günü, Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) tarafından belirlenmiş olup, küresel toplumu kanserle mücadelede birleştirmek, farkındalığı artırmak ve erken teşhis ile tedavinin önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır.

Tabiat Köprüsü, Tahran’ın simgelerinden biri olup, iki yeşil parkı birbirine bağlayan ve Müderris Otoyolu üzerine inşa edilmiş bir yapıdır.

Tabiat Köprüsü, Dünya Kanser Günü’nde ışıklandırılacak

Bu köprüde yürüyerek Tahran’ın eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz.

News ID 1924064

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