Tabiat Köprüsü, Dünya Kanser Günü’nde ışıklandırılacak

İran'ın en büyük araçsız Tabiat köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser hastalarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla özel aydınlatmayla renklendirilecek.

Dünya Kanser Günü, Uluslararası Kanser Kontrol Birliği (UICC) tarafından belirlenmiş olup, küresel toplumu kanserle mücadelede birleştirmek, farkındalığı artırmak ve erken teşhis ile tedavinin önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır.

Tabiat Köprüsü, Tahran’ın simgelerinden biri olup, iki yeşil parkı birbirine bağlayan ve Müderris Otoyolu üzerine inşa edilmiş bir yapıdır.

Bu köprüde yürüyerek Tahran’ın eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz.