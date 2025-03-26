İmamoğlu'nun yerine CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Aslan İBB Başkan Vekili olarak seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Çarşamba günü belediye başkanvekili seçimini gerçekleştirmek üzere saat 13.00'te toplandı. İBB Meclisi'nde yapılan seçimde, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Başkanlığına vekalet etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Nuri Aslan seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise gerçekleştirilen seçimde Belediye Meclis'inde partinin Grup Başkanvekili olan Zeynel Abidin Okul'u İBB Başkan vekilliğine aday gösterdi.

İBB Meclis oturumuna, CHP'li 2. Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti.

Oylamanın ilk turunda CHP adayı Nuri Aslan 173 oy alırken, AK Parti adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. İlk tur oylamasında 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için yapılan ikinci tur oylamasında Aslan 177 oy, Okul 125 oy aldı fakat yine meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi.

Salt çoğunluğun kabul edildiği üçüncü turda ise oy sayıları değişmedi ve Aslan 177 oy ile İBB Başkanvekili olarak seçildi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından vekalet verdiği Nuri Aslan, 20 Mart'tan bu yana İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şu anda 314 üye bulunuyor. CHP, 185 üye ile Belediye Meclisi'nde çoğunluğa sahip.

Kalan üyelerin 120'si AK Parti'den, 7'si Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), 2'si ise Büyük Birlik Partisi'nden (BBP).

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün İBB Başkan vekilliğine seçileceği iddiaları ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yalanlanmıştı.

Salı günü Saraçhane'de düzenlenen iftar programında konuşan Özel, "Bir belediye başkanımız aday olmayacak. Öyle tartışmalar oluyor. Belediye Başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkan vekilimiz olacak," ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İBB Meclisi'nin olağanüstü toplantısı, İstanbul Valiliği'nin çarşamba günü Mecliste başkan vekili seçimi yapılacağını açıklaması nedeniyle iptal edilmişti.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın imzasıyla meclis üyelerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince 'olağanüstü' toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Olağanüstü toplantısı, 24 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da Fatih Saraçhane'de bulunan Belediye Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacağı bildirilmiştir. Ancak İstanbul Valiliğinin yazısında belirtildiği üzere, 26 Mart günü başkan vekilliği seçimi yapılacağından dolayı olağanüstü Meclis toplantısı iptal edilmiştir."

AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul kimdir?

İBB Belediye Meclis'inde yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul, İBB Belediye Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili olarak yer alıyor.