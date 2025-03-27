İmamoğlu'nun adaylığı resmen açıklandı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de açıklama yaptı. Özel, açıklamalarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekillerinin oy birliği ile cumhurbaşkanı adayı ilan edildiğini açıkladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'turpun büyüğü heybede' açıklamalarına da bir kez daha yanıt verdi. Özel, "Dün çıkmış yeni turplardan bahsediyor. Dün söyledim. Turp murp yok. Daha doğrusu var ama o turp, 'Tayyip'in Uydurduğu Rezil Palavralar.' buna Turp diyoruz" dedi.