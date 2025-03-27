  1. Türkiye
27 Mar 2025 17:25

İmamoğlu'nun adaylığı resmen açıklandı!

İmamoğlu'nun adaylığı resmen açıklandı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de açıklama yaptı. Özel, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de açıklama yaptı. Özel, açıklamalarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekillerinin oy birliği ile cumhurbaşkanı adayı ilan edildiğini açıkladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'turpun büyüğü heybede' açıklamalarına da bir kez daha yanıt verdi. Özel, "Dün çıkmış yeni turplardan bahsediyor. Dün söyledim. Turp murp yok. Daha doğrusu var ama o turp, 'Tayyip'in Uydurduğu Rezil Palavralar.' buna Turp diyoruz" dedi.

News ID 1925577

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler