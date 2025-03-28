Ateşkese uymayan Siyonist Rejim Lübnan'a saldırdı

El-Neşra'nın aktardığına göre, haber kaynakları Siyonist rejimin Güney Lübnan'a bir dizi saldırı düzenlediğini bildirdi.

İşgalci Siyonist rejimin ordusu, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Güney Lübnan'ın çeşitli şehir ve bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Aynı zamanda haber kaynakları, Kfar Houne bölgesine de saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Lübnanlı kaynaklara göre, bu saldırılarda şimdiye kadar birkaç kişi yaralandı.

Ayta eş-Şaab, Kale-i Şakif, En-Nebatiye el-Fuka, Kfar Rouman, El-Kantara, Zoutar ve Deir Seryan bölgeleri Siyonist rejimin saldırılarına hedef oldu.

Öte yandan, Lübnan ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesinde yaşayanlara uyarıda bulunarak, olay yerini terk etmelerini istedi.