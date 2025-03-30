Pezeşkiyan'dan İslam dünyasına Ramazan Bayramı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İslam ülkelerinin liderlerine bir mesaj gönderdi.

Pezeşkiyan mesajında şunları kaydetti: "Ramazan Bayramı, Müslümanlar arasındaki dini ve sosyal bağların güçlenmesinin bir tezahürü ve mübarek Ramazan ayı boyunca samimi duaların kabul edildiği bir zamandır. Bu rahmet ve bereket dolu bayramın vesilesiyle, Müslüman milletler arasında daha fazla dayanışma, İslam ülkelerinde barış ve istikrarın sağlanması ve her alanda ilişkilerin giderek güçlenmesini temenni ediyorum."