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30 Mar 2025 19:43

Pezeşkiyan'dan İslam dünyasına Ramazan Bayramı mesajı

Pezeşkiyan'dan İslam dünyasına Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslam dünyasının büyük bayramı olan mübarek Ramazan Bayramı'nın gelişi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak İslam ülkelerinin liderlerine ve halklarına tebriklerini iletti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ramazan Bayramı dolayısıyla İslam ülkelerinin liderlerine bir mesaj gönderdi.

Pezeşkiyan mesajında şunları kaydetti: "Ramazan Bayramı, Müslümanlar arasındaki dini ve sosyal bağların güçlenmesinin bir tezahürü ve mübarek Ramazan ayı boyunca samimi duaların kabul edildiği bir zamandır. Bu rahmet ve bereket dolu bayramın vesilesiyle, Müslüman milletler arasında daha fazla dayanışma, İslam ülkelerinde barış ve istikrarın sağlanması ve her alanda ilişkilerin giderek güçlenmesini temenni ediyorum."

News ID 1925644

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