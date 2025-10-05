Hamas yetkilisi Trump'ın planına ilişkin şartları açıkladı

İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Tahran temsilcisi Halid Kaddumi, İran medyasına verdiği röportajda, hareketin önerilen ateşkes planına koşullu onay verdiğini belirtti. Kaddumi, “Hamas’ın açıklamasındaki detaylar, bu kararın bölgedeki liderler ve dünya çapındaki dostlarımızla istişare edildikten sonra alındığını gösteriyor,” dedi.

Kaddumi, “Trump barış talep ediyor; biz de bunu olumlu buluyoruz, ancak ayrıntıların incelenmesi gerekiyor. Bu nedenle, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğuyla bu plana yaklaştık,” diye ekledi. Ayrıca, savaşın durdurulması, yabancı güçlerin Gazze’den çekilmesi, bölgeye insani yardım girmesi ve Gazze’nin yeniden inşasının önemli olduğunu vurguladı.

Küresel kamuoyunun direnişe verdiği desteye değinen Kaddumi, "Bugün Amerikalı öğrencilerin yüzde 60’ı Hamas lehine, İsrail’e karşı oy kullandı,” dedi. Gazze halkına yardım etmek için “Sumud” filosunun konuşlandırılmasının önemine vurgu yaptı ve dünya genelinin Siyonist rejimin suçlarına karşı durduğunu söylşedi.

Kaddumi, “İran, Lübnan, Tunus, Irak ve diğer ülkeler, İsrail’in yalnızca Filistin’in değil, tüm ulusların düşmanı olduğu sonucuna varmıştır,” şeklinde konuştu. Trump planında Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi sorununu durdurduğunu da belirtti.

Kaddumi, “Doha’daki müzakereler sırasında İsrail bize saldırdı. Garanti konusu Amerika ve İsrail’in sorumluluğundadır. Siyonist rejime güvenmeyeceğiz; Netanyahu sadece kendi çıkarlarını düşünüyor,” dedi.

Halkımız için barışı sağlamayı hedefliyoruz

Kaddumi, “Trump, bölgedeki savaşı bitirebileceğini söylüyor. Müzakereler, bu sürecin bir parçası. Halkımız için barışı sağlamayı hedefliyoruz,” diye ekledi.

Siyonist rejimin plana uyması için ne gibi bir garanti olduğunu sorulduğunda, Kaddumi, “Bu, sadece Hamas’ın değil, bölge ve uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur,” yanıtını verdi.

Kaddumi, yarın Katar, Mısır, ABD ve İsrail müzakere heyetlerinin Kahire’de bir araya geleceğini ve olumlu bir sonuç alınması gerektiğini belirterek “Hamas, bu eylemle dünyaya tarihi bir fırsat sundu,” ifadesini kullandı.

Gazze’deki savaşın sona erip ermeyeceği sorusuna ise, “Bu plan, iki kategoriye ayrılan 20 madde içeriyor. İlk kategori, geçici ateşkes ve Siyonist rejimin suçlarıyla ilgili. İkinci kategori ise kalıcı barış, siyasi meseleler ve altyapı sorunları gibi daha geniş konularla ilgilidir. Bu konular, ulusal ve bölgesel değerlendirme gerektiriyor,” ifadelerini kullandı.

Kaddumi, “Halkımızın Gazze’deki zaferinin temel nedeni azim ve direniştir. Bugün direniş, Gazze silahlı kuvvetleri ve halkın dayanışması sayesinde uluslararası düzeye ulaştık,” dedi. Gazze’nin geleceği için açık fikirli olmaları gerektiğini belirten Kaddumi, “Hedefimiz Gazze halkının durumunu iyileştirmek ve insani sorunları çözmektir,” diye ekledi.

Son olarak, “Hamas, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine her zaman karşı çıkmıştır,” dedi.