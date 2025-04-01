Pezeşkiyan: Irak ile tüm anlaşmaları uygulama konusunda kararlıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan telefon görüşmesinde, Irak hükümeti ve halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti olarak, kadim dost ve komşu ülke Irak ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek istiyoruz” dedi.

Pezeşkiyan, tüm İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesi yönündeki ümidini dile getirerek, "İran, Irak'la yaptığı tüm anlaşmaları uygulamaya kararlıdır. Böylece iki ülke ve diğer İslam ve komşu ülkeler arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirerek, bölge ülkeleri arasında ayrılık yaratmaya yönelik düşmanların oyunlarını etkisiz hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a, İran halkına ve İslam Devrimi Lideri'ne Ramazan Bayramı'nı tebrik ederken, "Ortak çabalarımızın İran, Irak ve tüm İslam ülkeleri arasındaki birlik, beraberliğin artmasına, kardeşliğin güçlenmesine yol açmasını ve bu doğrultuda İslam ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri daha da geliştirebilmemizi umuyorum." dedi.