Pezeşkiyan'dan liderlere bayram tebriği

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün Kuveyt Emiri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kendisine ve Kuveyt halkına Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, Ramazan ayı ve bayramının İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı artırmasını temenni etti.

Pezeşkian, "Kur'an'ın öğütlerine göre tüm İslam ülkelerini kardeş olarak görüyoruz. Ayrıca komşulara ilişkin hadislerde ve dini tavsiyelerde vurgulanan dostane ilişkilerin önemine inanıyoruz." dedi.

İslam inançlarına dayalı olarak komşularla iyi ilişkiler geliştirme gerekliliğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Kuveyt ve diğer komşularımızla çeşitli alanlarda ilişkileri genişletmek için her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Pezeşkian ayrıca, bölgesel gerilimlerin giderilmesi konusunda İran İslam Cumhuriyeti'nin "yalnızca hak ve adalet temelinde hareket edeceğini, ne adaletin ötesine geçeceğini ne de adalet ve hakkaniyetin ötesinde bir şeyi kabul edeceğini" belirtti.

Kuveyt Emiri Nawaf Al-Ahmad Al-Cabir Al-Sabah ise telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, İran-Kuveyt ilişkilerinin dostane ve samimi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pezeşkiyan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü

Mesut Pezeşkiyan, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Pezeşkiyan, "Umarım Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın bereketi İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini güçlendirir" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Komşu ülkeler ve İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedeflediğimizi belirterek, "Sizin İran'a yapacağınız ziyareti ve aramızdaki iş birliğini genişletmenin yolları hakkında yüz yüze istişare ve görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı da görüşmede, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran halkına Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Ramazan Bayramı'nın bereketiyle dost ve kardeş ülke İran'ın ilerleme, barış ve sağlık yolunda ilerlemesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Pezeşkiyan: Tüm İslam ülkelerini din kardeşimiz olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, "Ramazan ayının bereketinin, İslam ülkeleri arasında daha fazla birlik ve beraberliğe vesile olmasını ve özellikle Filistin ve Gazze'deki mazlum halklara daha etkili yardım ulaştırılması hususunda mutabakat sağlanmasını ümit ediyorum." dedi.

Gazze'de ateşkesin ihlal edilmesinden ve Siyonist rejimin savunmasız Gazze halkına yönelik vahşi suçlarının yeniden başlamasından duyduğu endişeyi dile getiren Pezeşkiyan, Gazze halkının zorla yerinden edilmesi de dahil olmak üzere Gazze'nin geleceğine ilişkin yapılan açıklamaları kınadı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran-Ürdün ilişkilerine dair, "İki ülke dışişleri bakanları arasındaki temasların devam etmesi, İran ve Ürdün'ün Gazze halkına destek de dahil olmak üzere çeşitli konulardaki tutumlarının güçlendirilmesine ve yakınlaştırılmasına yardımcı olabilir. İran İslam Cumhuriyeti olarak dost ve kardeş ülke Ürdün'le ikili ilişkileri güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ürdün Kralı da, iki ülke arasında ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pezeşkiyan ile Bahreyn Kralı arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife ile telefonda görüştü.

Pezeşkiyan, "Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın bereketiyle İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesini temenni ediyorum." dedi.

İran'ın komşuları ve İslam ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye büyük önem verdiğini belirten Pezeşkiyan, "Bahreyn ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Bahreyn Kralı da telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran halkına Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "İran ve Bahreyn arasında uzun yıllardır derin komşuluk ve dostluk ilişkileri var ve bugün de ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.