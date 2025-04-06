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6 Nis 2025 08:53

SDG Halep'ten çekiliyor

SDG Halep'ten çekiliyor

Suriye'de SDG ile Colani rejiminin yaptığ anlaşmanın ardından bu grup Halep kent merkezinden çekilmeye başladı.

Suriye'deki Colani rejimi ile ülkenin kuzeyindeki SDG arasında geçtiğimiz aylarda önemli bir anlaşma imzalandı.

Siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonun dahil edildiği geniş kapsamlı anlaşma ile SDG'nin, devlet kurumlarına katılması kararlaştırıldı.

Türk medyasında göre Bu kapsamda SDG unsurları, Halep kent merkezinden çekilmeye başladı.

Öte yandan El Cezire'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, terör örgütü El Colani rejimine bağlı hükümet ile Kürt Demokratik Suriye Güçleri (SDG) arasında ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığını vurguladı.

News ID 1925770

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