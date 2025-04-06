Colani’nin kardeşi, Suriye’de cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı oldu

Suriye’de fiili iktidarı elinde bulunduran ve kendisini artık “Ahmed el-Şaraa” olarak tanıtan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani, kardeşi Mahir el-Şaraa’yı Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadı. Bu atama ile birlikte Mahir el-Şaraa, Suriye’deki yeni yönetim yapısında en etkili ikinci isim haline geldi.

Mahir el-Şaraa, geçtiğimiz Aralık ayında kurulan Muhammed el-Beşir kabinesinde Sağlık Bakan Vekilliği görevini yürütüyordu. Yeni görevine sadece dört ay içinde terfi etti. Görevden alınan eski başkan Abdurrahman Selame ise başka bir göreve atanırken, detaylar henüz paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığı, Suriye’nin yeni yönetim yapısında oldukça kritik ve üst düzey bir pozisyon olarak kabul ediliyor. Bu makam, cumhurbaşkanının tüm resmi programlarını düzenlemek, devlet kurumlarıyla koordinasyonu sağlamak, yazışmalar ve personel denetimi gibi idari işlerden sorumlu.