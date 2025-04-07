Netanyahu tutuklama korkusuyla ABD'ye uzun yoldan gitt

İbranice yayın yapan Haaretz gazetesinin haberine göre, Siyonist Rejim Başbakanı Netanyahu'nun uçağı, Budapeşte'den Washington'a giderken, uluslararası tutuklama emrini uygulayabilecek ülkelerin hava sahasından kaçınmak için daha uzun bir yol takip etti.

Haaretz, İsrail'in öngörüsüne göre, İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın, Netanyahu'nun uçağı acil iniş yaparsa, uluslararası tutuklama emrini uygulayabileceğini belirtti.

Daha önce Reuters, Beyaz Saray'dan bir yetkilinin aktardığı bilgiye dayanarak Netanyahu'nun Pazartesi günü Washington'a seyahat edeceğini duyurmuştu.

Söz konumu kaynak, Netanyahu'nun Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, ABD'nin İsrail'e yönelik yeni gümrük tarifeleri konusundaki durumu görüşmek üzere, ABD Başkanı'nın Netanyahu'yu bu görüşme için davet ettiğini ekledi.