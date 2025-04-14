Kazan Belediye Başkanı İsfahan'a hayran kaldı

Son günlerde İran'a yaptığı ziyareti değerlendiren Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, İran'ın eşsiz bir medeniyete sahip olduğunu belirtti.

''Batı medyası İran imajını büyük ölçüde çarpıtıyor'' diyen Metşin İran'ın ''misafirperver ve barışsever bir ülke'' olduğunu savundu.

Tarihi İsfahan kentine hayran kaldığını anlatan Kazan Belediye Başknaı, ''Nüfusu iki milyon olan bu şehir, zengin bir mirasa sahiptir.'' diye konuştu.

İsfahan ile Kazan kardeş şehir oldu

İran'ın tarihi kenti İsfahan ile Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kazan arasında 10 Nisan tarihinde kardeş şehir protkolü imzalandı.

İsfahan ile Kazan, kültürel mirasları ve güçlü turizm potansiyelleriyle kardeş şehir olarak bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İranlılar arasında "dünyanın yarısı" adıyla anılan İsfahan kenti, İran'ı ziyaret eden herkesin görmesi gereken yerlerden biridir.

Ülkenin ortasında, Tahran’nın güneyinde Şiraz’ın kuzeyinde yer alan İsfahan, gezginler arasında İran’nın en popüler şehri.

Safavi döneminde (1051 ile 1736 ) özellikle mimari ve kentleşme açısından çok gelişen ve başkent olan şehirde o dönemden kalma çok önemli, geleneksel İran mimarisini yansıtan tarihi yapılar var.