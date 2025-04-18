Ünlü Azerbaycanlı sanatçıdan İran'a teşekkür (+Video)

Tebriz'de 12-16 Nisan tarihleri arasında Beşinci Ulusal Muğam Müzik Festivali düzenlendi.

Tebriz Ulusal Muğam Müzik Festivali’ne başarı ve devamlılık dileklerini ileten dünya çapında ünlü Muğam müziği efsanesi Alim Kasımov, bu kültürel etkinliği düzenleyenlere teşekkür ve takdirlerini sundu.

Azerbaycan’ın halk ve klasik müziğinin gelişiminde kültürel etkinliklerin önemine vurgu yapan Kasımov, genç ve çocuk sanatçıların festivale katılımından duyduğu memnuniyeti ve umutlarını dile getirdi.

Ünlü sanatçı, program yoğunluğu nedeniyle bu yılki Tebriz Muğam Festivali’ne katılamadığını, ancak bir sonraki dönemde mutlaka yer alacağını ifade etti.