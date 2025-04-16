ABD, İran'da büyükelçilik mi açacak?

İran Hükümeti Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD'nin İran'da yatırım yapacağı ve Tahran'da büyükelçilik açacağına ilişkin addialar hakkında açıklamada buundu.

Muhacirani'nin açıklaması şöyle:

"Şu anda ABD büyükelçiliğinin yeniden açılmasının bir önemi yok, konu hala çok taze ve şuan bu sorunun cevabının bir anlamı yok. Yabancı yatırım konusunun da kendine özgü bir prosedürü vardır ve tüm ülkeler için aynıdır. Herhangi bir yatırımın, hangi uyruğa ait olursa olsun, ülkenin yasaları ve kırmızı çizgileri çerçevesinde yapılması gerekiyor".