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17 Nis 2025 13:31

Grossi "Nükleer Endüstri Başarıları" sergisini ziyaret etti

Grossi "Nükleer Endüstri Başarıları" sergisini ziyaret etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile saatler süren görüşmenin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, onunla birlikte nükleer endüstrinin başarılarının sergilendiği sergiyi gezdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Baikanı Rafael Grossi, Atom Enerjisi Ajansı Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelip görüştükten sonra, bugün kurum binasında düzenlenen Nükleer Sanayi Başarıları Sergisi'ni ziyaret etti.

Grossi, bu fuarda nükleer yakıt çevrimi, enerji ve elektrik alanlarında bu sektörün son başarıları, İran'ın ağır su ve türevlerinin üretimindeki kabiliyetleri, radyofarmasötikler, plazma teknolojisi, radyasyonun kullanımı, nükleer füzyon, lazerler, kuantum ve kuantum teknolojileri, nükleer tarım ve endüstriyel hızlandırıcılar, nükleer güvenlik sistemi ve bu alandaki yeni teknolojilerin diğer bölümleri hakkında bilgi aldı.

Grossi "Nükleer Endüstri Başarıları" sergisini ziyaret etti

Grossi'ye İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi eşlik etti.

News ID 1926107

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