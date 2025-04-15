Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisinden yeni "İran'' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabı X üzerinden İran-ABD görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

ABD'li yetkili, "İran nükleer zenginleştirme ve silahlanma programını durdurmalı ve ortadan kaldırmalıdır." iddiasında bulundu.

Witkoff, ''İran'la varılacak bir anlaşma ancak bir Trump anlaşması olması halinde tamamlanabilir. Herhangi bir nihai anlaşma Ortadoğu'da barış, istikrar ve refah için bir çerçeve oluşturmalıdır.'' dedi.

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk dolaylı müzakere turu, 12 Nisan'da Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşti.

Her iki ülke de görüşmelerinin "olumlu ve yapıcı" olduğunu ve önümüzdeki Cumartesi, 19 Nisan'da tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını açıkladı.