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16 Nis 2025 15:33

IKBY: İran ile ilişkilerimiz iyi bir düzeyde

IKBY: İran ile ilişkilerimiz iyi bir düzeyde

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Tahran ile Erbil arasındaki ilişkilerin iyi bir düzeyde olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Tahran-Erbil arasındaki ilişkileri değerlendirerek, ''Irak ve IKBY'nin İran ile olan ilişkileri şu anda iyi bir düzeyde'' dedi.

Ahmed, ''İran, Irak ve IKBY Ortak Yüksek Komitesi çalışmalarını tamamladı.'' ifadesini kullandı.

Tahran ile Bağdat arasında imzalanan güvenlik anlaşması kapsamında iyi işler yapıldığını belirten Ahmed, İran karşıtı Kürt terör gruplarının artık İran'la ortak sınırlarda tehdit oluşturmadığını ileri sürdü.

News ID 1926085

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