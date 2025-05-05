İranlı yetkili Erbil Valisi ile görüştü

İran’ın Erbil Başkonsolosu Feramerz Esedi, 4 Mayıs 2025 tarihinde, İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ilişkiler ve varılan mutabakatların uygulanmasını takip etmek amacıyla Erbil Valisi Ümid Hoşnav ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Erbil Valisi’nin son zamanda İran’a gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, özellikle ekonomik ilişkiler alanında yapılan görüşmeler ve sağlanan mutabakatların yakın zamanda taraflar arasındaki ilişkilere olumlu yansımalarını göstereceğini ümit ettiklerini belirttiler.

Ayrıca bu görüşmede Hoşnav, bu yıl Senendec şehrinde düzenlenecek olan İran ile komşu ülke illerin valileri üçüncü toplantısına davet edildi.