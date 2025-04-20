İran: Uranyum zenginleştirme kırmızı çizgimizdir

İran müzakere heyetinde yer alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, bugün İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu oturumuna katıldı.

Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Garipabadi'nin Roma'da ABD ile yürütülen dolaylı müzakereler konusunda milletvekillerine bilgi verdiğini söyledi.

Rezayi, ''Garipabadi İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakereler konusunda ciddi olduğunu ve herhangi bir gecikme istemediğini söyledi ve diğer tarafın da kararlılık gösterip müzakereleri sabote etmeye çalışan Siyonist rejimin baskılarına boyun eğmemesi gerektiğini anlattı.'' dedi.

Oturumda konuşan Kazım Garipabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını müzakere etmeyeceğini belirterek, ''Uranyum zenginleştirme kırmızı çizgilerimizdir. İran nükleer silah peşinde değil, uranyum zenginleştirme barışçıl amaçlarla yapılıyor.'' diye konuştu.

İran ve ABD müzakere heyetlerinin Umman arabuluculuğunda Roma’da gerçekleştirdikleri dolaylı görüşmelerin ikinci turu dün sona erdi.

Umman hükümeti, 26 Nisan'da İran ile ABD arasında yapılacak görüşmelerin başkent Maskat'ta gerçekleştirileceğini teyit etti.