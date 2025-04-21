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21 Nis 2025 11:26

İran, güçlü konumdan ABD ile müzakere ediyor

İran, güçlü konumdan ABD ile müzakere ediyor

Iraklı siyasi analist Kasım et-Temimi, İran'ın ABD ile güç konumdan müzakere ettiğini ve bu müzakereler için bazı şartlar belirlediğini vurguladı.

El-Maluma'ya göre, Iraklı siyasi analist Kasım et-Temimi, İran'ın ABD ile güç konumdan müzakere ettiğini ve bu müzakereler için bazı şartlar belirlediğini vurguladı.

Tahran’ın daha önce askeri tehditler altında ABD ile hiçbir müzakere yapmayacağını ilan ettiğini belirten Temimi, “İran, yaptırımların kaldırılması şartını ABD tarafına ilettikten sonra müzakerelere katılmayı kabul etti. Bu da müzakerelere güç konumundan girdiği anlamına geliyor” dedi.

İran ile ABD arasında 19 Nisan Cumartesi günü Umman ve Roma’da ikinci tur dolaylı müzakere gerçekleştirilmiştir.

News ID 1926221

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