İran, güçlü konumdan ABD ile müzakere ediyor

El-Maluma'ya göre, Iraklı siyasi analist Kasım et-Temimi, İran'ın ABD ile güç konumdan müzakere ettiğini ve bu müzakereler için bazı şartlar belirlediğini vurguladı.

Tahran’ın daha önce askeri tehditler altında ABD ile hiçbir müzakere yapmayacağını ilan ettiğini belirten Temimi, “İran, yaptırımların kaldırılması şartını ABD tarafına ilettikten sonra müzakerelere katılmayı kabul etti. Bu da müzakerelere güç konumundan girdiği anlamına geliyor” dedi.

İran ile ABD arasında 19 Nisan Cumartesi günü Umman ve Roma’da ikinci tur dolaylı müzakere gerçekleştirilmiştir.