İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Fars eyaletine bağlı Ardekan kenti 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enistitüsü Sismologi Merkezi’ne göre, bugün yerel saatle 14.12’de meydana gelen depremin yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Fars Valiliği Kriz Genel Müdürü, depremin, Ardekan kenti ve Sepidan İlçesine bağlı Mambalu köyündeki bazı evlerde küçük çaplı hasara yol açtığını bildirdi.
Depremde can kaybının yaşanmadığını belirten Fars Valiliği Kriz Genel Müdürü, olası hasarları daha detaylı incelemek üzere değerlendirme ekiplerinin deprem bölgesine sevkedildiğini duyurdu.
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