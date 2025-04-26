Bender Abbas limanında patlama: Bölge teyakkuza geçti

İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas liman kentinin Şehid Recai Limanı'nda patlama meydana geldi. yaşanan patlamanın ardından bölge teyakkuza geçti.

İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, ''Bender Abbas'ta meydana gelen büyük patlamanın ardından acil durum ekiplerinin hızla alarma geçti ve gerekli yardım çalışmaları başlatıldı.'' dedi.

Yektaperest, "Olay yerine şu ana kadar 10 ambulans ve bir otobüs ambulansı sevk edildi." ifadesini kullandı.

Şiraz kentinin de teyakkuza geçtiğini kaydeden İranlı yetkili, "Cehrom ve Lar kentlerinde hava ambulansları da ihtiyaç duyulması halinde yaralıları hızla hastanelere ulaştırmak için teyakkuzda bekliyor." diye konuştu.