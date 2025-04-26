Şehit Recai Limanı neden önemlidir?

İran’ın en önemli ticaret kapılarından biri olan Şehit Recai Limanı, bugün meydana gelen şiddetli patlama ile gündeme geldi.

İran’ın dış ticaretinin yarısını sırtlayan bu stratejik limanın önemi, yaşanan olayın ardından bir kez daha dikkat çekti.

Şehit Recai Limanı, deniz odaklı ekonomi anlayışı doğrultusunda İran’ın dünya ile ticaretindeki altın kapı olarak kabul edilmektedir.

Bu liman, 80 uluslararası limanla ticaret yaparak İran’ın dış ticaretinin yarısını üstlenmektedir.

Ülkenin en büyük konteyner limanına ve yıllık 6 milyon TEU kapasiteye sahip en gelişmiş konteyner terminallerine ev sahipliği yapan Şehit Recai Limanı, 2040 yılına kadar kapasitesini 20 milyon TEU’ya çıkarmayı hedeflemektedir.

Liman, yılda 90 milyon ton çeşitli yük taşıma kapasitesine ve 4 binden fazla dökme yük, konteyner ve tanker gemisini kabul etme yeteneğine sahiptir. İran limanlarındaki toplam yükleme ve boşaltma işlemlerinin %53’ünden fazlası bu limanda gerçekleştirilmektedir.

Şehit Recai Limanı Özel Ekonomik Bölgesi, Bender Abbas’ın 23 kilometre batısında, Keşm Adası ve Hürmüz Boğazı’nın kuzeyinde yer almaktadır. 80 ünlü uluslararası limanla deniz ticareti ilişkilerine sahip olan bu liman, İran’ın dış ticaretinin neredeyse yarısını gerçekleştirmektedir.

Limanın 2.400 hektarlık bir geri saha alanı vardır ve yakında 2.700 hektarlık yeni bir alan daha eklenecektir. Toplam alanı 5.700 hektara ulaşacaktır ve şu anda 5,5 milyon TEU’luk ticari kapasiteye sahiptir.

Şehit Recai Limanı Özel Ekonomik Bölgesi, dünyanın en önemli uluslararası transit koridorlarından biri olan Güney-Kuzey Transit Koridoru’nun merkezinde yer almaktadır. Bu koridor, Hint Okyanusu ve Fars Körfezi’ni İran üzerinden Hazar Denizi’ne, oradan da Rusya ve Saint Petersburg üzerinden Kuzey Avrupa’ya bağlamaktadır.

Elverişli coğrafi konumu, Fars Körfezi üzerinden dünya açık denizlerine erişimi, uluslararası demiryolu ve İpek Yolu ağına bağlantısı, modern tesis ve ekipmanları, Keşm ve Kiş serbest bölgelerine ve Fars Körfezi’ndeki diğer limanlara yakınlığı sayesinde Şehit Recai Limanı stratejik ve benzersiz bir ticaret merkezi haline gelmiştir.