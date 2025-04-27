Fidan ile Al Sani'den İran-ABD görüşmelerine destek

Başkent Doha'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Al Sani, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Al Sani, ''Bugün ayrıca son gelişmeleri ele aldık nükleer müzakereleri hakkında. İran nükleer dosyasını ve son gelişmeleri ele aldık. ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki müzakereleri ve kardeş Umman'ın çabalarını destekliyoruz.'' dedi.

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin üçüncü turu dün sona erdi.

Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi.

İran ile ABD arasında üçüncü tur görüşmeler sona ererken Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran görüşmeleri bugün karşılıklı saygı ve kalıcı taahhütlere dayalı bir anlaşmaya varmak için ortak bir hedef belirledi." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, "temel ilkeler, hedefler ve teknik endişelerin" ele alındığını aktaran Busaidi, "Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek ve 3 Mayıs'ta üst düzey bir toplantı planlandı." açıklamasında bulundu.

Ummanlı bakan, müzakere yerine ilişkin bilgi paylaşmadı.