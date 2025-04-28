Erakçi: İran, dış politikadaki sabotaj girişimlerini etkisiz hale getirebilir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran’ın dış politikasına yönelik kötü niyetli aktörlerin sabotaj veya dikte girişimlerini etkisiz hale getirecek kadar güçlü ve kendine güvenli olduğunu vurguladı.

Erakçi, X platformunda yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a ne yapması gerektiğini dikte edebileceği yönündeki hayalinin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını ve bu tür iddiaların cevap vermeye bile değmeyeceğini belirtti.

Bununla birlikte, siyonist rejim Başbakanı Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’a İran ile diplomasi konusunda ne yapması gerektiğini dayatmaya çalışmasının küstahlık örneği olduğunu ifade etti.

Bakan Erakçi ayrıca, Netanyahu’nun müttefiklerinin, Trump yönetimi ile İran arasında dolaylı olarak yürütülen görüşmeleri yanlış bir şekilde yeni bir nükleer anlaşma gibi yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Erakçi sözlerine şöyle devam etti: “İran, dış politikasını bozmak veya ona müdahale etmek isteyen kötü niyetli aktörlerin tüm girişimlerini bertaraf edecek kadar güçlüdür. Umarız Amerikalı muhataplarımız da aynı sağlamlıkta olur.”

İranlı Bakan, birçok İranlının artık mevcut nükleer anlaşmanın yeterli olduğuna inanmadığını ve somut kazanımlar beklentisinde olduklarını ifade etti.

Erakçi son olarak şunları kaydetti: “Ne bir askeri seçenek, ne de kesin bir askeri çözüm vardır. Her türlü saldırıya derhal aynı şekilde karşılık verilecektir.”