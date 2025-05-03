  1. Spor
3 May 2025 18:52

Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

Tebriz kentini futbol sahnesinde temsil eden Traktör Sazi, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Bu sonuçla birlikte Traktör takımı, 2025 sezonunda İran Süper Ligi şampiyonu oldu.

İran Pro Ligi’nin 28. haftasında, dün Şems-e Azar ile Traktör Sazi takımları karşı karşıya geldi.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Traktör, rakibini 4-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

İran Pro Ligi’nde mücadele eden Traktör takımı, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu resmen garantiledi.

Böylece Tebriz temsilcisi, ligde zirvedeki yerini sağlama alarak 55 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazandı.

Şampiyonluğun kesinleşmesiyle birlikte Tebriz başta olmak üzere birçok şehirde taraftarlar sokaklara döküldü, kutlamalar düzenlendi. 

Futbol kulüplerinden Traktör'e tebrik mesajı

Galatasaray:

Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

Çaykur Rizespor:

Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

Sanat Naft Abadan:

Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

Mes Rafsancan:

Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

Mes Sungun:

Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

Zobahan:

Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

Malavan:

Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

"Traktör'ün" tarihindeki ilk İran şampiyonluğu, Azerbaycan'da da büyük bir sevinçle karşılandı.

Misli Premier Lig'de mücadele eden takımlar, Traktör'ün şampiyonluğuyla ilgili paylaşımlarda bulundular. "Neftçi", "Karabağ", "Zira", "Sumgayıt", "Sabail", "Kapaz", "Turan Tovuz", "Sabah" şimdiden İran şampiyonunu tebrik etti.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Traktör'e tebrik mesajı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör Sazi takımını şampiyonluktan dolayı tebrik etti. 

News ID 1926604

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