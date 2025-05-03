Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti?

İran Pro Ligi’nin 28. haftasında, dün Şems-e Azar ile Traktör Sazi takımları karşı karşıya geldi.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Traktör, rakibini 4-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

İran Pro Ligi’nde mücadele eden Traktör takımı, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu resmen garantiledi.

Böylece Tebriz temsilcisi, ligde zirvedeki yerini sağlama alarak 55 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazandı.

Şampiyonluğun kesinleşmesiyle birlikte Tebriz başta olmak üzere birçok şehirde taraftarlar sokaklara döküldü, kutlamalar düzenlendi.

Futbol kulüplerinden Traktör'e tebrik mesajı

Galatasaray:

Çaykur Rizespor:

Sanat Naft Abadan:

Mes Rafsancan:

Mes Sungun:

Zobahan:

Malavan:

"Traktör'ün" tarihindeki ilk İran şampiyonluğu, Azerbaycan'da da büyük bir sevinçle karşılandı.

Misli Premier Lig'de mücadele eden takımlar, Traktör'ün şampiyonluğuyla ilgili paylaşımlarda bulundular. "Neftçi", "Karabağ", "Zira", "Sumgayıt", "Sabail", "Kapaz", "Turan Tovuz", "Sabah" şimdiden İran şampiyonunu tebrik etti.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Traktör'e tebrik mesajı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör Sazi takımını şampiyonluktan dolayı tebrik etti.