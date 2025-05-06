Sardar Dursun: Fenerbahçe’nin teklifine asla “Hayır” demem

İran’ın Persepolis takımında forma giyen Türk futbolcu Sardar Dursun, Beyaz TV’ye verdiği röportajda Süper Lig ve Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Süper Lig hakkında konuşan Dursun, “Bu lig çok önemli bir rekabet ortamı sunuyor. Ben de ülkemin futbolunu her zaman takip etmiş biri olarak maçları izliyorum” dedi.

Geçmişte İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe’de kadroda yer alan Dursun, bu sezon şampiyon olan Galatasaray hakkında da konuştu: “Fenerbahçe’nin kupa alamamasına üzüldüm. Kendimi her zaman bu kulübün taraftarı olarak gördüm. Ancak bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak şekilde oynamadı. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.”

Röportajın dikkat çeken kısmı ise sunucunun, Dursun’a “İsmail Kartal ile birlikte Fenerbahçe’ye geri dönme ihtimali var mı?” sorusu oldu.

Sardar Dursun bu soruya tereddütsüz şu yanıtı verdi:

“Fenerbahçe’nin teklifine asla ‘hayır’ deme bir lüksüm yok. Hem ben, hem büyük ihtimalle İsmail Kartal da böyle bir karar alabilir. Ne zaman Fenerbahçe isterse, biz orada oluruz.”

