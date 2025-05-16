https://tr.mehrnews.com/news/1926922/ 16 May 2025 06:41 News ID 1926922 Video Video 16 May 2025 06:41 Tebriz'de şampiyonluk kutlaması Tebriz halkı dün maçın ardından Traktör Sazi'nin şampiyonluğunu sokaklarda kutladı. indir 2 MB News ID 1926922 کپی شد İlgili haberler Traktör Sazi şampiyonluk kupasını aldı Traktör Sazi oyuncularının uçakta şampiyonluk kupası ile özel fotoğrafları Pezeşkiyan'ın birinci yardımcısı Arif'ten Tebriz'de stadyum incelemesi Hangi kulüpler Traktör'ü tebrik etti? Tebriz halkı Traktör Sazi'nin şampiyonluğunu kutladı(+video) Traktör Sazi, İran Ligi’nde şampiyon oldu Traktör taraftarları yine stada akın etti Traktör Sazi, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı Ekler Video Traktörsazi Traktör Sazi Spor şampiyon 1
yorumunuz