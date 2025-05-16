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16 May 2025 06:41

Tebriz'de şampiyonluk kutlaması

Tebriz'de şampiyonluk kutlaması

Tebriz halkı dün maçın ardından Traktör Sazi'nin şampiyonluğunu sokaklarda kutladı.

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News ID 1926922

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