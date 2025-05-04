İran sanatının bir sembolü; Ali bin Hamze bin Musa el-Kazım (a.s) Türbesi

Dini turizm, dünyada en çok ilgi gören turizm türlerinden biri olarak kabul edilir ve İran’ özel bir canlılığa sahiptir.

Her zaman güçlü ve başarılı bir turizm destinasyonu olan Şiraz kenti çok sayıda gezilecek yeri ve hoş iklimi ile mevcut tarihi eserleri sayesinde turistlerin ilgisini çekmektedir.

Fars Eyaleti, 1408 kayıtlı imamzade ve kutsal türbe ile ülke genelinde en fazla dini mekâna sahip olan bölgedir. Bu nedenle her yıl İran’ın farklı bölgelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan önemli bir dini cazibe merkezidir.

Ali bin Hamze bin Musa el-Kazım (a.s) Türbesi, Şiraz’ın önemli turistik yerlerinden biridir. Bu türbe, Deylemiler döneminde Emir Azduddevle Deylemi tarafından inşa edilmiştir ve Timurlular döneminde bazı bölümleri onarılmıştır. Türbe, İmam Musa el-Kazım’ın (a.s) torunu olan “Şah Mir Ali bin Hamze bin Musa el-Kazım”a aittir.

Mevcut yapı, yaklaşık 16 metre yüksekliğinde yuvarlak bir kubbeden oluşmaktadır. Gövdesi boyunca belirli aralıklarla süslemeli Kufi yazılarla bezeli küçük kitabeler yer almaktadır. Türbede kuzey, güney ve doğu yönlerinde üç büyük şahnişin bulunur ve giriş kapısı batıya açılır.

Türbenin avlusu oldukça geniştir ve burada yer alan asırlık çınar ağaçları yedi yüz yıllık bir geçmişi yansıtır. Türbedeki alçı süslemeler, 16. yüzyılın en değerli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.