Pakistan'da Şiraz’ın turistik yerlerini tanıtan sergi açıldı (+Foto)

İran’ın Pakistan Büyükelçiliği Kültür Ateşesi tarafından İslamabad'da Şiraz'ın turistik yerlerini tanıtmayı amaçlayan bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sergiye bilim ve kültür insanları ile İran tarihi ve medeniyetine meraklı kişiler katıldı.

Pakistan eski Kültür ve Ulusal Miras Bakanı Cemal Şah'ın baş konuk olarak katıldığı programda, İran Büyükelçi Yardımcısı Nabi Şirazi ve İran’ın Kültür Ateşesi Mecid Meşki de, Şiraz şehrinin turistik yerlerine değinerek İran'ın turizm alanındaki potansiyelini anlattılar.

Etkinlikte Şiraz'ın turistik, tarihi ve kültürel mekanlarına ilişkin çok sayıda görsel sergilendi ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Pakistan’ın eski Kültür ve Ulusal Miras Bakanı, İran’ın turizmi geliştirme konusundaki çabalarını övgüyle değerlendirerek, özellikle özel sektörler arasında iki ülke halkının işbirliğiyle birbirlerine turistik seyahatlerin teşvik edilmesini istedi.

İran’ın Pakistan’daki Büyükelçilik Müsteşarı da kültürel ve turizm alanlarında karşılıklı yeteneklerin ve ortak potansiyelin tanınmasının önemini vurgulayarak, Şiraz’ın o kadar çok turistik mekâna sahip olduğunu ve bu yerlerin tamamını gezebilmek için özel zaman ayrılması gerektiğini belirtti.

İslamabad’daki İran Kültür Ataşesi Meşki de Şiraz’ın İran’ın en iyi turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Meşki, Şiraz’ın çok sayıda tarihi eser, dini ziyaret noktaları, turistik ve eğlence merkezlerine sahip olduğunu ve mutlaka turizm destinasyonları arasında yer alması gerektiğini belirtti.