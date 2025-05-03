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3 May 2025 14:07

Tarihin derinliklerine bir yolculuk; Serhas'ın Anıt Mezarı

Tarihin derinliklerine bir yolculuk; Serhas'ın Anıt Mezarı

Fars Eyaleti'ne bağlı Nakş-ı Rüstem'in önemli tarihi eserlerinden biri olan Serhas'ın Anıt Mezarı, Ahameniş döneminin ihtişamını anlatıyor.

Beşinci Ahameniş Kralı ve I. Dariuş'un oğlu olan Serhas'ın mezarı, Fars Eyaleti'nin Nakş-ı Rüstem bölgesinde bulunan önemli tarihi eserlerden biridir. Bu mezar, Haciabad Dağı’nda 26 metre yükseklikte yer almaktadır ve dağın kalbine oyulmuş sade bir mimariye sahiptir.

Tarihin derinliklerine bir yolculuk; Serhas'ın Anıt Mezarı

Dağın kalbine oyulmuş bu taş alanda yan yana üç mezar bulunmaktadır. Bunlardan biri Serhas'e aittir, ancak diğer iki mezarın Serhas'in kızı ve karısına ait olup olmadığı kesin değildir.

Tarihin derinliklerine bir yolculuk; Serhas'ın Anıt Mezarı

Mezarın etrafında, bir zamanlar büyük İran topraklarında yaşamış halkın cesaretini anlatan Serhas ve Foruhar'ın kabartmaları yer alıyor. Bu tarihi eser, ziyaretçileri Ahamenişler'in görkemli dönemine götüren İran'ın kültürel mirasının bir parçasıdır.

Tarihin derinliklerine bir yolculuk; Serhas'ın Anıt Mezarı

News ID 1926595

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