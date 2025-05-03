Tarihin derinliklerine bir yolculuk; Serhas'ın Anıt Mezarı

Beşinci Ahameniş Kralı ve I. Dariuş'un oğlu olan Serhas'ın mezarı, Fars Eyaleti'nin Nakş-ı Rüstem bölgesinde bulunan önemli tarihi eserlerden biridir. Bu mezar, Haciabad Dağı’nda 26 metre yükseklikte yer almaktadır ve dağın kalbine oyulmuş sade bir mimariye sahiptir.

Dağın kalbine oyulmuş bu taş alanda yan yana üç mezar bulunmaktadır. Bunlardan biri Serhas'e aittir, ancak diğer iki mezarın Serhas'in kızı ve karısına ait olup olmadığı kesin değildir.

Mezarın etrafında, bir zamanlar büyük İran topraklarında yaşamış halkın cesaretini anlatan Serhas ve Foruhar'ın kabartmaları yer alıyor. Bu tarihi eser, ziyaretçileri Ahamenişler'in görkemli dönemine götüren İran'ın kültürel mirasının bir parçasıdır.