İsrail rejiminden Yemen'e hava saldırısı

Arap medyasına göre, Siyonist İsrail'in jetleri Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlendi.
Rejim medyası, İsrail hava kuvvetlerinin Yemen'i bombaladığını bildirdi.
Haberde Yemen'de 9 hedefin bombalandığı iddia edildi.
Al Meyadeen muhabiri, ABD ve İsrail rejiminin Yemen'in batısındaki Hudeyde limanına 6 saldırı düzenlediğini bildirdi.
Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Yemen'e düzenlenen saldırıya 30 savaş uçağının katıldığını bildirdi.
Siyonist yetkililer, İsrail hava kuvvetlerinin Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenlediğini doğruladı.
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