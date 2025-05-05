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5 May 2025 20:30

İsrail rejiminden Yemen'e hava saldırısı

İsrail rejiminden Yemen'e hava saldırısı

Siyonist İsrail'in jetleri Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlendi.

Arap medyasına göre, Siyonist İsrail'in jetleri Yemen’in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlendi.

Rejim medyası, İsrail hava kuvvetlerinin Yemen'i bombaladığını bildirdi.

Haberde Yemen'de 9 hedefin bombalandığı iddia edildi.

Al Meyadeen muhabiri, ABD ve İsrail rejiminin Yemen'in batısındaki Hudeyde limanına 6 saldırı düzenlediğini bildirdi.

Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Yemen'e düzenlenen saldırıya 30 savaş uçağının katıldığını bildirdi.

Siyonist yetkililer, İsrail hava kuvvetlerinin Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenlediğini doğruladı.

News ID 1926662

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