İran'dan ABD ile görüşmelerle ilgili flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile görüşmelere dair açıklamada bulunarak, ''Görüşmelerin yeri ve tarihi kesinleştiğinde Umman tarafından duyurulacaktır.'' dedi.

Bekayi, ''İran-ABD görüşmelerinin bir sonraki turunun tarihi henüz net değil, ancak Umman'ın görüşmelerin önümüzdeki hafta başında yapılması yönündeki önerisi değerlendiriliyor.'' ifadesini kullandı.

Tahran ile Washington arasındaki dolaylı görüşmelerin 4. turunun 11 Mayıs'ta, Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağı ileri sürülmüştü.

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat’ta biri ise İtalya’nın başkenti Roma’da yapılmıştı.

Taraflar görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini kaydetmişti.