CNN: ABD’nin teknik ekibi, İran ile yapılacak görüşmelere katılmayacak

Amerikan CNN kanalı, Pazar günü (11 Mayıs) Umman’da İran ile gerçekleştirilecek görüşmelere ABD’nin teknik heyetinin katılmayacağını duyurdu.

Görüşmelerin yüksek düzeyde gerçekleştirileceğini belirten CNN’e konuşan üst düzey bir kaynak, bu durumun, tarafların gelecekteki sürecin genel çerçevesini belirleme arayışında olduğunu gösterdiğini ifade etti. Aynı kaynak, yaptırımlar gibi teknik detayları müzakere eden ABD teknik ekibinin bu turda yer almayacağını vurguladı.

Kaynak, “Görüşmelerin üst düzeyde yapılması doğru bir karardı” dedi.

CNN’e konuşan diğer bir kaynak ise, görüşmelerin doğrudan ve dolaylı olarak gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

İran ile ABD arasındaki ilk dolaylı müzakereler, 12 Nisan 2025’te Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşti ve her iki taraf da görüşmeleri yapıcı olarak değerlendirdi. İkinci tur 19 Nisan’da İtalya’nın Roma kentinde, üçüncü tur ise 26 Nisan’da yine Umman’da düzenlendi.

Dördüncü turun 3 Mayıs’ta yapılması planlanıyordu, ancak İran ve Umman tarafı bu tarihin değiştirildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın 11 Mayıs Pazar günü yapılacak dördüncü tur müzakerelere katılmayı kabul ettiğini ve görüşmenin saatiyle ilgili koordinasyonun Umman tarafından yapılacağını bildirdi.