Pakistan Savunma Bakanı: Hindistan'la gerilim nükleer savaşa yol açabilir

Geo News televizyonuna konuşan Asıf, 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Hindistan ile artan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında nükleer savaş ihtimalinin kesinlikle mevcut olduğuna işaret eden Asıf, "Eğer onlar (Hindistan), bölgeye topyekün bir savaş dayatırlarsa ve bu tür tehlikeler ortaya çıkarsa, o zaman her an bir nükleer savaş patlak verebilir." dedi.

Asıf, Yeni Delhi hükümetinin Pakistan'ı nükleer savaşa doğru itmesi halinde, Hindistan'ın "tüm sonuçlarına katlanacağını" ifade etti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.